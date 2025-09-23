Erdoğan'dan BM'de Çağrı: Filistin Devleti'nin Tanınması İki Devletli Çözümü Hızlandırsın

BM Genel Kurul Salonu'ndaki Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Konuşmasına konferansın eş başkanlıklarını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'a teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, bölgede yaklaşık iki yıldır artan saldırılar nedeniyle büyük bir insani felaket yaşandığını belirterek, "65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin amaçlarına ilişkin uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı, "Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır" dedi ve bu gelişmelerin ortasında Filistin Devleti'ni tanıma kararının "son derece önemli, tarihi bir karar" olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Filistin Devleti ile ilgili şu vurguları yaptı: "Filistin Devleti'ni tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum."

Kendisiyle konferansta olmasını istediği halde Filistin Devleti Başkanı Abbas'ın katılamamasına değinen Erdoğan, katılımcıların ve söz alanların Filistin halkının sesi olmasının önemine dikkat çekti. "Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur" sözleriyle küresel duyarlılığa atıfta bulundu.

Erdoğan, İsrail'in uygulamalarını eleştirerek, "Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten, Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor" dedi ve uluslararası toplumun bu zulmün karşısında durmasının hem hukuki hem vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Konuşmasında ayrıca şu talepleri dile getirdi: ateşkes ilanı, Gazze'ye engelsiz insani yardım ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi. Erdoğan, "Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir" diye konuştu.

Türkiye'nin pozisyonunu netleştiren Cumhurbaşkanı, "Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı ve Gazze halkına selam gönderdi.

Erdoğan, ayrıca Filistin'in Birleşmiş Milletler tam üyeliğinin zamanının geldiğini, Filistin'in ulusal kapasitesinin artırılması ve mali-teknik desteklerin güçlendirilmesinin gerektiğini; UNRWA gibi insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Katılımcılar ve Görüşmeler

Konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Erdoğan, salona girişinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir süre sohbet etti.