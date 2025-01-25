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Erdoğan'dan Eskişehir Kongresi'nde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir İl Kongresi'nde girişimci ruhunu vurgulayarak yapılan yatırımları ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:22
Erdoğan'dan Eskişehir Kongresi'nde Önemli Mesajlar

Erdoğan'dan Eskişehir'de Duruş ve Hizmet Vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongrede, ‘Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır’ diyen Erdoğan, bu ünvanların amaç haline getirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Gençlik ve Kadın Kolları Kongreleri Yakın Zamanda Gerçekleşecek

12 Ekim'de başlayan kongre maratonunun sona yaklaştığını belirten Erdoğan, önümüzdeki günlerde gençlik kolları ve kadın kolları kongrelerinin yapılacağı müjdesini verdi. ‘Kongrelerimizi yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz’ ifadelerini kullandı.

Eskişehir ve Türk Dünyasına Vefa

Eskişehir'e olan sevgisini dile getiren Erdoğan, bu şehrin Türk milletinin tarihi boyunca önemiyle alakalı vurgularda bulundu. ‘Eskişehir, kurtuluşa kan veren bir şehirdir. Gönülleri kavuşturmasından dolayı ona vefa borcumuz var’ dedi.

Millete Küsmek Olmaz

AK Partili kadrolara seslenen Erdoğan, ‘Vatandaş bizim velinimetimizdir’ diyerek, seçim sonuçlarını eleştirilerin bahaneleri olarak görmemeleri gerektiğini söyledi. ‘Hak ettiğimiz yerde değilsek sorumlusu biziz’ ifadeleriyle eleştiriyi içselleştirdiklerini vurguladı.

Eskişehir’e Yapılan Yatırımları Anlattı

Son 22 yılda Eskişehir’e yapılan yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, toplamda 367 milyar lira üzerinde bir yatırım yapıldığını belirtti. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda önemli desteklerin sağlandığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'na Giden Yol

‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye odaklandık’ diyen Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarını da iyi analiz ettiklerini belirterek, ‘Hedeflerimize kilitlendik’ vurgusunda bulundu. Dolayısıyla Eskişehir için durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kongre Notları

Eskişehir Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye çeşitli bakanlar ve partililer katıldı. Erdoğan'a yapılan hediye takdimi ise etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu.

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