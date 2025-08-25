DOLAR
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Nasır Hastanesi Saldırısı

Erdoğan, İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısını 'cani' olarak nitelendirerek Netanyahu hükümetini insanlığa karşı suçladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:14
Açıklama ve tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı.

"(İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısı) Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor"

Erdoğan, bu sözlerle Netanyahu hükümeti'ni hedef aldı ve yaşanan saldırıları insanlık dışı olarak nitelendirdi. Açıklama, bölgedeki gerilim ve uluslararası tepkiler bakımından dikkat çekti.

