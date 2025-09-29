Erdoğan'dan Sert Çıkış: Gazze, Suriye, Libya ve Somali Eleştirilerine Yanıt

Erdoğan, geçmişte "bize ne" diyenlere sert tepki göstererek eleştirilere "zerre kadar kıymeti yoktur" dedi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:35
Cumhurbaşkanı'ndan eleştirilere sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada geçmişte dış meselelerle ilgilenmediğini söyleyen kesimlere sert sözlerle yanıt verdi.

Erdoğan, "Düne kadar 'bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur" ifadeleriyle eleştirilere tepki gösterdi.

Bu sözlerle Erdoğan, geçmiş tutumlarını eleştirenlere yönelik tepkisini açıkça ortaya koydu ve bu eleştirilerin meşru olmadığını vurguladı.

Hükümet kanadı, dış politika ve insani meselelerdeki duruşunu savunmaya devam edeceğini belirtiyor; tartışma ise kamuoyunda sürüyor.

