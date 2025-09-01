DOLAR
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ 25. Zirvesi için Tiencin'de bulunduğu sırada Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir otelde görüştü; bakanlar ve üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:03
ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi marjında temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Çin'in Tiencin kentinde, zirve marjında temaslarını sürdürüyor. Görüşme bir otelde gerçekleştirildi.

Görüşmeye katılan isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan yer aldı.

Toplantının içeriğine ilişkin detaylar ve tarafların açıklamaları henüz paylaşılmadı.

