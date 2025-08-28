Erdoğan'ın Göreve Başlayışının 11'inci Yıl Dönümü — Öğütken'ten Mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımızın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak görevine başlaması, milletimizin demokrasiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkışının en güçlü sembolüdür.

Öğütken, paylaşımında 28 Ağustos 2014 tarihinin demokrasinin altın sayfalarındaki dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, o günün Türkiye'nin yolculuğunda yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Paylaşımında ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle Türkiye'ye güç, millete umut getiren süreçlerin sürdüğünü ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkenin kalkınmış, bağımsız ve küresel ölçekte söz sahibi bir geleceğe taşındığını ifade etti.

Öğütken, sözlerini "Bu yolculukta bizler de aynı kararlılıkla milletimiz için milletimizle beraber omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." diyerek sonlandırdı.