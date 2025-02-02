Erdoğan: Küresel Kültürün Baronları LGBT'yi Teşvik Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında küresel kültürün etkisini ve LGBT konusunu gündeme getirdi. Erdoğan, "Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir." şeklinde ifadeler kullandı.

Bu açıklama, toplumda tartışmalara yol açtı. Özellikle LGBT bireylerin hakları ve bu konudaki sosyal normlar üzerine yürütülen tartışmalar, Erdoğan'ın ifadeleriyle daha da alevlendi. Siyasi çevrelerden farklı tepkiler gelirken, sosyal medya platformlarında da bu konu hızla yayıldı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarını destekleyenler, küresel elitlerin toplumsal normları değiştirmeye çalıştığını savunurken, karşıt görüşte olanlar ise bu tür söylemleri ayrımcı buluyor. Öne çıkan görüşler arasında, LGBTQ+ bireylerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiği yer alıyor.