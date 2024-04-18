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Erdoğan’la görüşecek olan Özel: “Önemli gündemlerin yer aldığı uzun bir görüşme olacak"”

CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme ile ilgili konuştu. Özel, “Cumhurbaşkanı ‘konuşacağımız konular var” dedi, benim de önemli gündemlerim olacak. Görüşme uzun sürecek” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 16:10
Erdoğan’la görüşecek olan Özel: “Önemli gündemlerin yer aldığı uzun bir görüşme olacak"”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ne zaman olacağı sorusuna Özel, “Bu bir nezaket ziyareti değil, öyle olsa hemen yapılır. Konuşulacak konular ve önemli gündemler var” cevabını verdi.

Programının oldukça yoğun olduğunu ifade eden Özgür Özel, “Bugün bir toplantı aldık. Yarın uzun bir MYK olacak. Sonra Parti Meclisi toplanacak. Hafta sonu il başkanları ile görüşmeler var. Parti grubuyla da uzun bir toplantı yapma niyetim bulunmakta. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeye dair toplantı gündemimi oluşturacağım” dedi.

Özel, önceki genel başkanların da fikrini alacak

Yapılacak olan bu görüşmenin bir nezaket ziyareti olmadığını ve önemli konuların gündeme geleceğini ifade eden Özel, “Oldukça önemli ve yoğun gündemli bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı ‘konuşacağımız konular var’ dedi, benim de önemli gündemleri olacak. Görüşülecek konular için Parti Meclisimizden, grubumuzdan, belediye başkanlarından da görüş alıyorum. Cumhurbaşkanı ile olan görüşme öncesinde parti içi kurullarla ve hatta önceki dönem genel başkanlarımızla fikir alışverişi yapacağım” şeklinde konuştu.

Özel, görüşmenin bu hafta gerçekleşmeyeceğini ifade ederken, önümüzdeki haftaları işaret etti.

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