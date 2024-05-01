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Altın fiyatlarına Mayıs şoku! İslam Memiş büyük fırsat için tarih verdi

Geçtiğimiz haftanın başlangıcında gram altın ve doların değerinde yaşanan keskin düşüşe ilişkin, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. Memiş, piyasadaki bu ani değişikliklere dikkat çekerek yatırımcıları bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 17:45
Altın fiyatlarına Mayıs şoku! İslam Memiş büyük fırsat için tarih verdi

Bugünkü piyasada doların fiyatı 32,27 Türk Lirası'na, gram altın ise 2.429 TL seviyelerine geriledi. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan üç önemli ekonomik verinin, altın ve dolar piyasalarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Salı günü Avrupa Bölgesi'nin enflasyon oranları, Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı kararı ve Cuma günü Türkiye'nin enflasyon verileri ile ABD'nin tarım dışı istihdam rakamları piyasaların radarında olacak.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa endeksleri, döviz kurları, altın fiyatları ve kripto para birimlerinde yaşanacak büyük dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyardı ve bu durumun beklentileri arasında olduğunu belirtti.

"Doların değer kazanmasını öngörüyorum," diyor Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş. "Dolar, haftayı 32,43 lira seviyesinden tamamlamıştı. 33 lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirmesini bekliyorum. Yıl içindeki yükseliş öngörümü koruyorum."

dolar kuru

Ayrıca, "EUR/USD paritesi; 1,0693 seviyesinden kapanış yapmıştı. Bana göre ucuz ve düşük. Tepki alımlarıyla yükselişini sürdürmesini bekliyorum. Psikolojik direnç seviyesi 1,08 seviyesi. Bu hafta pozitif yükselişini bekliyor olacağım." diye ekledi.

Altın piyasalarında Mayıs ayı heyecanı yaşanıyor. Uzman İslam Memiş'e göre, ons altın fiyatları 2.338 dolarlık kapanışın ardından, sabit tuttuğu 2.280-2.380 dolarlık fiyat bandında dalgalanmaya devam ediyor. 2.300 dolarlık seviyeden gelen tepkilere rağmen, piyasadaki baskının hala devam ettiğini ve Fed'in politikaları doğrultusunda fiyatların 2.300 doların altına düşebileceğini öngörüyor. Memiş, Mayıs ayının altın alımı için uygun bir zaman olacağını belirtiyor ve gram altın yatırımcılarına ons fiyatlarını izlemelerini, 2.280 dolarlık ons fiyatına denk gelen gram altın miktarını alıp kenara koymalarını tavsiye ediyor.

Not: Haberde yer alan bilgiler bilgilendirme amacıyla aktarılmıştır, yatırım tavsiyesi değildir.

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