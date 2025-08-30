Erdoğan: MSÜ ile 9 Yılda İmkansızı Başardık — Harp Okulları Diploma Töreni

Erdoğan: MSÜ ile 9 Yılda İmkansızı Başardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. Törende mezunları tebrik eden Erdoğan, askeri eğitimdeki onarım sürecine ve ordunun güçlenmesine vurgu yaptı.

Törene Katılım ve Mezun Sayıları

Erdoğan, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan 38'i Türk, 2'si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi. Ayrıca yarın kara, hava, deniz ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören 68'i misafir olmak üzere 2 bin 41 öğrencinin diplomalarını alacağını açıkladı.

FETÖ'nün Verdiği Zarar Telafi Edildi

Erdoğan, Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık diyerek FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sisteminde yarattığı tahribatın ziyadesiyle telafi edildiğini söyledi. MSÜ mezunlarının kuvvetlerdeki dağılımını şu rakamlarla paylaştı: kara kuvvetleri subaylarının %76'sı, deniz kuvvetleri subaylarının %45'i ve hava kuvvetleri subaylarının %31'i üniversitelerden mezun olmuş durumda. Astsubaylarda ise kara kuvvetlerinin %59'u, deniz kuvvetlerinin %32'si ve hava kuvvetlerinin %24'ü MSÜ mezunlarından oluşuyor.

TSK'nın Gücü ve Operasyonlar

15 Temmuz sonrası zafiyet bekleyenlerin hüsrana uğratıldığını belirten Erdoğan, ordunun sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kadar kritik adımlar attığını vurguladı. Milli Savunma Üniversitesinin güçlü desteğiyle TSK'nın dimdik ayakta olduğunun dost ve düşmana gösterildiğini ifade etti ve 40 yıllık planın milletin direnişiyle bozulduğunu söyledi.

Teçhizat Teslimleri ve Gelecek Planları

Erdoğan, ordunun personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler açısından destekleneceğini bildirdi. Bu hafta ASELSAN'da yapılan teslimatlara dikkat çekerek 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerinin ordumuza kazandırıldığını söyledi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde denizlerdeki gücün görüldüğünü belirterek, gelecekte yeni programlar, müjdeler ve teslimatların olacağını ekledi ve "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" şiarının tüm katmanlarla hayata geçirileceğini vurguladı.

Meslek, Disiplin ve Vazife Bilinci

Öğrencilere hitaben mesleğin ağır ve onurlu sorumluluğunu hatırlatan Erdoğan, şehit ve gazilerin emaneti olan üniformayı kuşananlara disiplin ve vatan sevgisini her zaman korumaları çağrısında bulundu. Gazi Mustafa Kemal'in disiplin vurgusuna atıfla ordunun görevlerini layıkıyla yapabilmesi için disiplinin şart olduğunu belirtti ve meslek hayatı boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılmalarını istedi.

İnsani Değerler ve Uluslararası Vicdan

Erdoğan, milletin insani değerleri gözeten müşfik bir tarihî geçmişe sahip olduğunu hatırlattı ve Gazze'de yaşanan vahşetin herkes tarafından görüldüğünü dile getirdi. Türkiye'nin adaletten, merhametten ve şefkatten taviz vermeyeceğini, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan sıfatıyla her birinden bu hassasiyetle hareket etmelerini beklediğini kaydetti.

Siyasi Manipülasyonlara Karşı Uyarı ve Teşekkür

Mezunları siyasi tartışmalara çekmek isteyenlerin olabileceğini belirten Erdoğan, bu tür girişimlere itibar edilmemesini, moralin korunmasını ve mesleğe dört elle sarılınmasını özellikle rica etti. Mezunların ailelerine, hocalarına ve komutanlarına teşekkür ederek MSÜ yönetimini kutladı ve tüm TSK mensuplarına selam gönderdi.

Tören Ayrıntıları

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Erdoğan mezunları "Merhaba Harbiyeliler" diyerek selamladı. MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı konuştu. Kara Harp Okulu dönem birincisi Yusuf Kalkan, Hava Harp Okulu dönem birincisi Elif Emirmehmetoğlu ve Deniz Harp Okulu devre birincisi Oğuzhan Demir gibi isimler törende öne çıktı.

Kara Harp Okulu devre birincisi Yusuf Kalkan, Deniz Harp Okulu devre birincisi Oğuzhan Demir ve Hava Harp Okulu devre birincisi Elif Emirmehmetoğlu diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Diğer dereceye giren öğrencilere diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları verdi. Sancak devir teslim töreni ve tören geçişi ile program sona erdi.

Not: Mezuniyet andı okundu; dönem birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı ve Deniz Harp Okulu mezuniyet zincirine 252'nci bakla yerleştirildi.