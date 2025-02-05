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Erdoğan: Muhalefet Belediyelerinde Ayrımcı Politikalar Yeniden Gündeme Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yönetimindeki bazı belediyelerde ayrımcı politikaların geri döndüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:30
Erdoğan: Muhalefet Belediyelerinde Ayrımcı Politikalar Yeniden Gündeme Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin yönetimindeki bazı belediyelerde 28 Şubat döneminden hatırlanan ayrımcı politikaların yeniden uygulanmak istendiğine dikkat çekti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, bu tür uygulamaların toplumda bölünmelere yol açabileceğini vurguladı.

Poliitikaların Yeniden Tartışılması

Erdoğan, muhalefetin yönetimindeki belediyelerin bazı uygulamalarını eleştirerek, bu durumun geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerle benzerlik gösterdiğini ifade etti. Bu tür politikaların, toplumsal uyumu zedeleyici etkileri olabileceğini belirtti.

Bu açıklamalar, muhalefet partileri arasında tartışmalara yol açarken, Erdoğan'ın konuyla ilgili daha fazla detay vermesi bekleniyor.

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