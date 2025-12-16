DOLAR
Konya Kunduracısından Avustralyalı Turiste 'annouv' İmtihanı

Konya'da kunduracı Hasan Küçükkoç, Şeb-i Arus için gelen Avustralyalı turiste yöresel şaşkınlık kelimesi 'annouv' dedirtti; anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:45
Konya'nın tarihi bedesten çarşısında kunduracılık yapan Hasan Küçükkoç, Şeb-i Arus törenleri için kente gelen bir Avustralyalı turist ile yaşadığı anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, turistin yöresel kelimeyi telaffuz ettiği anlarla kısa sürede büyük beğeni topladı.

Çarşıda başlayan sohbet ve 'annouv' anı

46 yaşındaki kunduracı, çarşıda ayakkabısını boyattığı turistle sohbet ederken Konya şivesine özgü şaşırma sözü 'annouv' kelimesini tekrar ettirdi. Küçükkoç, o anları bir arkadaşıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı; turistin kelimeyi söylemesi ve sonrasında arama yapması izleyenlerin ilgisini çekti.

Küçükkoç, o günü şöyle anlattı: 'O gün ben burada normal işlerimi yapıyordum. İş yerimin önüne doğru bir turist geldiğini fark ettim. Benim de elimde o sırada çay vardı çayı ikram etmek istedim. Onlar da beni kırmadı oturdular ve o günkü muhabbetimizi unutamıyorum. Yurt dışından gelmişler Şeb-i Arus törenleri için güzel bir sohbet oldu o gün. Onlarla muhabbet sırasında Konya'nın şivesi olan 'annouv' diyorum bunu birkaç kere tekrar yapınca o kişi de Google üzerinden arama yaptı ama tabi Google şive olduğu için sonuç vermedi, güzel bir anı oldu.'

Kunduracının şiveyle misafirperverliği

Kunduracı Hasan Küçükkoç, iş yerini gezenleri yöresel ifadelerle karşılamaya özen gösterdiğini belirtiyor. 'Ben Konya'nın yerlisi olduğum için her zaman buraya gelip konuşmamı dinliyorlar. Ben de burada onları memnun edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Dinleyenler de seviniyorlar eski Konya'mızın şivesini duydukları için. Bazen böyle gelenler bana 'günaydın' diyor ben de bunlara 'hayırlı zabahlar' diyorum gelen kişilere, 'nasılsınız' demiyorum 'nörün' diyorum bunlar da hoşuna gidiyor' diye konuştu.

Kunduracının günlük eğlencesi olarak tanımlanan bu uygulamada, Küçükkoç iş yerine gelen diğer müşterileri de yöresel kelimelerle 'sınav' yapıyor; müşteriler de sınav sonrası duydukları kelimelerden memnun kaldıklarını söylüyor.

