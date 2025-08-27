Erdoğan: Radar ve Hava Savunması Olmayan Ülkenin Geleceği Güvende Değil

Cumhurbaşkanı'nın güvenlik uyarısı bölgesel risklere dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, ülkelerin hava savunma ve erken uyarı kapasitelerinin önemine vurgu yaptı.

"Kendi radarını, hava savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında, bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz"

Erdoğan, bu sözlerle savunma altyapısının stratejik bir gereklilik olduğunu ve bölgesel güvenlik dinamiklerinin ülkeler için ciddi sınamalar oluşturduğunu vurguladı.

Mesaj: Savunma yeteneklerinin güçlendirilmesinin, ulusal güvenlik ve bölgesel istikrar açısından öncelikli bir konu olduğu öne çıktı.