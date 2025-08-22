Erdoğan: TCG Anadolu'da 350 Genç 'Zafer Yolculuğu'nda

Erdoğan, Zafer Haftası'nda 350 gencin TCG Anadolu ile "Zafer Yolculuğu"na çıktığını duyurdu; deniz ve savunma sanayisi atılımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla 350 gencin TCG Anadolu gemisinde "Zafer Yolculuğu"na çıktığını duyurdu. Erdoğan, deniz ve savunma sanayisindeki atılımların ülkenin bağımsızlığı ve caydırıcı gücü için hayati önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan'ın paylaşımı

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda. Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir."

Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nı tebrik etti.

