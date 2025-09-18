Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefine beraberce vasıl olacağız"

Mesaj: Birlik ve kararlılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ülkenin en önemli hedeflerinden biri olarak belirlenen terörsüz Türkiye vizyonuna birlikte ulaşılacağını ifade etti.

Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye hedefine beraberce vasıl olacağız."

Konuşmasında sürecin ilerleyişine dair kararlılığa dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu çabanın şehit ve gazilerimizin mirasına ilişkin hassasiyetle yürütüleceğini belirtti.

Erdoğan, bu hassasiyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu süreci şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak bir leke bulaştırmadan başarıyla taçlandıracağız". Bu vurguyla birlik, sorumluluk ve ülke güvenliği mesajını öne çıkardı.