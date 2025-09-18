Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefine beraberce vasıl olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin şehit ve gazilerin emanetine leke düşürülmeden birlikte başarılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:26
Mesaj: Birlik ve kararlılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ülkenin en önemli hedeflerinden biri olarak belirlenen terörsüz Türkiye vizyonuna birlikte ulaşılacağını ifade etti.

Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye hedefine beraberce vasıl olacağız."

Konuşmasında sürecin ilerleyişine dair kararlılığa dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu çabanın şehit ve gazilerimizin mirasına ilişkin hassasiyetle yürütüleceğini belirtti.

Erdoğan, bu hassasiyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu süreci şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak bir leke bulaştırmadan başarıyla taçlandıracağız". Bu vurguyla birlik, sorumluluk ve ülke güvenliği mesajını öne çıkardı.

