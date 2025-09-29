Erdoğan: THY'ye Uçak Alımı 'Bakkaldan Süt Almak' Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY için uçak alımının basit bir işlem olmadığını, ihtiyacın belirlenmesi, planlama ve müzakerelerle sonuca varılması gerektiğini vurguladı.