Erdoğan: THY'ye Uçak Alımı 'Bakkaldan Süt Almak' Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY için uçak alımının basit bir işlem olmadığını, ihtiyacın belirlenmesi, planlama ve müzakerelerle sonuca varılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:42
Uçak temininde planlama ve müzakerelerin önemine dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY için uçak alım sürecine ilişkin sert bir uyarıda bulundu.

"(THY) Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez." ifadelerini kullanan Erdoğan, süreçle ilgili beklentileri netleştirdi.

Erdoğan, alım sürecinin basit bir işlem olmadığını belirterek, "İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız" dedi ve satın alma aşamalarının titizlik gerektirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, uçak alımlarında strateji, planlama ve diplomatik görüşmelerin ön plana çıktığını ortaya koydu.

