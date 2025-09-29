Erdoğan: THY'ye Uçak Alımı 'Bakkaldan Süt Almak' Değil
Uçak temininde planlama ve müzakerelerin önemine dikkat çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY için uçak alım sürecine ilişkin sert bir uyarıda bulundu.
"(THY) Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez." ifadelerini kullanan Erdoğan, süreçle ilgili beklentileri netleştirdi.
Erdoğan, alım sürecinin basit bir işlem olmadığını belirterek, "İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız" dedi ve satın alma aşamalarının titizlik gerektirdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, uçak alımlarında strateji, planlama ve diplomatik görüşmelerin ön plana çıktığını ortaya koydu.