Erdoğan Tokat mitinginde konuştu: “Mesele Erdoğan ya da AK Parti değil, Türkiye”

Tokat’taki düzenlenen mitingdeki konuşmasına, ölümünün 15. yılı olan Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokatlı vatandaşları selamladı. Alanda toplanan kalabalığı işaret eden Erdoğan, “31 Mart’ta ne olacağı buradaki katılımdan belli oluyor” dedi.

“İstanbul’daki hemşerilerinizi arayın”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı selamladıktan sonra, Tokat’taki belediye başkanı adayları için oy istedi. Daha sonra ise Erdoğan, “İstanbul’da Tokat nüfusu oldukça yüksek. Oradaki hemşerilerinizi arayın ve Murat Kurum kardeşimiz için oy isteyin” çağrısında da bulundu. Erdoğan ayrıca AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok için de Tokat’ta oy istedi.

“CHP zihniyeti yüzünden muhalefet boş kaldı”

Tokat’taki mitingde yeniden muhalefete yüklenen Erdoğan, CHP’nin darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı CHP için “Yerini hep vesayet ve darbe safında tuttuğu için muhalefet boş kaldı. Kendi eksikliklerimizi kendimiz görüp düzelttik” sözlerini sarf etti.

“Mesele Erdoğan değil, Türkiye”

AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin gelişmesini ve gücünü çekemeyenlerin pusuda beklediğini ifade ederek, “Meselemiz Tayyip Erdoğan ya da AK Parti değil. Mesele Türkiye ve Türk Milleti’dir” sözlerine yer verdi.

“Enflasyon düşecek”

Türkiye ekonomisinin durumuna da sözlerinde yer veren Erdoğan, “2024’ün ikinci yarısı ile birlikte, enflasyon düşmeye başlayacak” dedi ve vatandaşlardan biraz daha beklemelerini istedi. Alım gücünün eskisinden de iyi olacağını söyleyen Erdoğan, “aramıza kimseyi sokmayalım, birbirimize sahip çıkalım” mesajı verdi.