Niğde'de Narkotik Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı, 7 şüpheli tutuklandı; 130,72 gram uyuşturucu, sentetik ecza ve deliller ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:02
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı; adli işlemler sonucunda 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyon ve Adli Süreç

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Deliller

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 130,72 gram toplam uyuşturucu madde, 80 adet sentetik ecza, 4 adet hap, 1 adet aseton ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

