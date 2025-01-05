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Erdoğan Trabzon'da Enerji Yatırımlarını Anlattı: 'Günlük Gaz Üretimimiz 7 Milyon Metreküpü Aştı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki kongrede CHP'ye eleştirilerde bulunarak enerji yatırımlarını ve doğal gaz üretimlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:34
Erdoğan Trabzon'da Enerji Yatırımlarını Anlattı: 'Günlük Gaz Üretimimiz 7 Milyon Metreküpü Aştı'

Erdoğan: Sakarya Gaz Sahası'nda Günlük Üretim 7 Milyon Metreküpü Aştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı.' diyerek enerji alanındaki gelişmeleri aktardı.

CHP'ye Eleştiriler

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu. Karadeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak hızlı demir yolu projesine karşı çıkan CHP'nin tutumunu sorgulayan Erdoğan, 'Bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamalıdır.' ifadelerini kullandı.

Boran Fatura Borçlarına Dikkat Çekti

CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarının hesaplanmasını tavsiye eden Erdoğan, 'Bu borçların çeyrek altın cinsinden değerini hesaplamak Sayın Özel’in vaktini alıyor.' dedi. Ayrıca, CHP'nin yaptığı su zamlarına da değinerek, 'Suyun fiyatına 10 kat zam yaptılar. Neden?' sorusunu yöneltti.

Devlet Destekleri Hakkında Bilgiler

Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri için sağlanan desteğin tutarının 87 milyar lira olduğunu belirtirken, geçtiğimiz yıl vatandaşların doğal gaz ve elektrik faturalarının büyük bir kısmını devletin karşıladığını açıkladı. 2025 yılı için enerji desteği olarak toplam 472 milyar lira kaynak ayırdıklarını vurguladı.

Enerji Bağımsızlığı Vurgusu

Erdoğan, 'Hâlâ 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ile dünyadaki en modern filolardan birine sahibiz.' sözleriyle enerji alanında yapılan çalışmalara dikkat çekti. Türkiye'nin enerjide tam bağımsız olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

CHP'nin İç Çatışmaları

Son olarak Erdoğan, CHP’nin içindeki güç mücadelesine değinerek, 'Sayın Özel’e yüklenmek istemiyordum ama CHP’nin mevcut durumu zaten onları yeterince hırpalıyor.' dedi. Partinin içindeki kargaşanın siyasi tartışmaları olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

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