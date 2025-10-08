Erdoğan: Trump'ın Barış Çabalarına Aktif Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek bölgeyi sıkıştığı cendereden hızla çıkarmak istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:07
Cumhurbaşkanı, bölgenin sıkıştığı cendereden süratle çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası barış girişimlerine verdiği önemi vurgulayarak ABD ile yürütülen çabalara destek sinyali verdi.

Erdoğan: "ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek, bölgemizi sıkıştığı bu cendereden süratle çıkarmak istiyoruz"

Vurgu: Cumhurbaşkanı, konuşmasında "aktif destek" ve "süratle çıkarmak" ifadelerini ön plana çıkardı; bölgedeki gerilimin azaltılması ve barış süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

