Erdoğan: Trump'ın Barış Çabalarına Aktif Destek Mesajı
Cumhurbaşkanı, bölgenin sıkıştığı cendereden süratle çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası barış girişimlerine verdiği önemi vurgulayarak ABD ile yürütülen çabalara destek sinyali verdi.
Erdoğan: "ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek, bölgemizi sıkıştığı bu cendereden süratle çıkarmak istiyoruz"
Vurgu: Cumhurbaşkanı, konuşmasında "aktif destek" ve "süratle çıkarmak" ifadelerini ön plana çıkardı; bölgedeki gerilimin azaltılması ve barış süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.