Erdoğan Türkmenistan’da Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda konuştu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 08:57
Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumunda konuştu.

Erdoğan’ın forumdaki konuşması, etkinliği izleyen yerli ve uluslararası kamuoyunun odağındaydı. Katılımı, forumun önemi ve bölgesel güvenlik gündeminin takibi açısından öne çıktı.

Etkinlikle ilgili resmi açıklamalar ve konuşmanın detayları yetkililer tarafından paylaşıldıkça haberimiz güncellenecektir.

