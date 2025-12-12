Erdoğan Türkmenistan’da Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda Konuştu
Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumunda konuştu.
Erdoğan’ın forumdaki konuşması, etkinliği izleyen yerli ve uluslararası kamuoyunun odağındaydı. Katılımı, forumun önemi ve bölgesel güvenlik gündeminin takibi açısından öne çıktı.
Etkinlikle ilgili resmi açıklamalar ve konuşmanın detayları yetkililer tarafından paylaşıldıkça haberimiz güncellenecektir.
