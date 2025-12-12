Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda aile fotoğrafına katıldı

Forumun önemli anlarından biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında düzenlenen aile fotoğrafına katıldı.

Etkinlikteki bu kare, forumun gündemindeki barış ve güven temalarının sembolik bir görüntüsü olarak kayda geçti.

Katılım, forumun amaçlarını ve uluslararası iş birliği mesajını güçlendiren anlardan biri olarak değerlendirildi.

