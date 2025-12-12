DOLAR
42,68 -0,23%
EURO
50,1 -0,04%
ALTIN
5.872,8 -0,35%
BITCOIN
3.955.478,31 -1,22%

Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda Aile Fotoğrafına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında düzenlenen aile fotoğrafına katıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 08:57
Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda Aile Fotoğrafına Katıldı

Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda aile fotoğrafına katıldı

Forumun önemli anlarından biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında düzenlenen aile fotoğrafına katıldı.

Etkinlikteki bu kare, forumun gündemindeki barış ve güven temalarının sembolik bir görüntüsü olarak kayda geçti.

Katılım, forumun amaçlarını ve uluslararası iş birliği mesajını güçlendiren anlardan biri olarak değerlendirildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında aile fotoğrafına...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında aile fotoğrafına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı
2
Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Detaylı Temizlik
4
İstanbul'da Çete Operasyonu: 20 Gözaltı, 7 Eylem
5
Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta
6
Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı
7
Pendik'te Eski Eş Dehşeti: 4 Çocuk Annesi Hilal Aktepe Öldürüldü

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları