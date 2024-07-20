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Erdoğan ve beraberindeki heyet KKTC ziyaretini tamamlayarak yavru vatandan ayrıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Başkan Özel ve MHP Başkanı Bahçeli ile Kabine üyeleri Kıbrıs ziyaretini tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 16:51
Erdoğan ve beraberindeki heyet KKTC ziyaretini tamamlayarak yavru vatandan ayrıldı!

AK Parti (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kabine üyeleri ile birlikte gittiği Lefkoşa’dan artık dönüş yoluna geçti. 

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümü nedeniyle yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giden Erdoğan ve beraberindeki heyet, görüşmelerini tamamladı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan ve ardından da konuşma yapan Erdoğan, anıt defterini de imzaladı. 

Düzenlenen törenin tamamlanmasının ardından Erdoğan ile beraberindeki heyete eşlik eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ekibi uğurladı. Ercan Havalimanı’ndan özel uçak TC-CAN ile İstanbul’a hareket eden Erdoğan ve beraberindekiler böylelikle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programını tamamlamış oldu. 

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