DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,12%
ALTIN
4.443,49 -0,27%
BITCOIN
4.605.850,51 0,27%

Erdoğan: Yanan Alanlarda Türkiye, İklim Kuşağı Ülkelerinden Daha İyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan alanların toplam orman varlığı oranına göre Türkiye'nin aynı iklim kuşağındaki birçok ülkeden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:29
Erdoğan: Yanan Alanlarda Türkiye, İklim Kuşağı Ülkelerinden Daha İyi

Erdoğan: Yanan Alanlarda Türkiye, İklim Kuşağı Ülkelerinden Daha İyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin değerlendirmesinde, yanan alanların toplam orman varlığına oranına dikkat çekti.

Erdoğan'ın değerlendirmesi

"Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda, aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz"

Erdoğan'ın bu vurgusu, Türkiye'nin orman varlığı ve yangın yönetimine ilişkin karşılaştırmalı bir fotoğraf sunduğunu belirtiyor. Açıklama, orman yönetimi ve yangınla mücadele stratejileri bağlamında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Öne çıkan nokta: Yanan alanların, toplam orman varlığı içindeki payına dikkat çekilerek Türkiye'nin aynı iklim kuşağındaki birçok ülkeye kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan