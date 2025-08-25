Erdoğan: Yanan Alanlarda Türkiye, İklim Kuşağı Ülkelerinden Daha İyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin değerlendirmesinde, yanan alanların toplam orman varlığına oranına dikkat çekti.

Erdoğan'ın değerlendirmesi

"Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda, aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz"

Erdoğan'ın bu vurgusu, Türkiye'nin orman varlığı ve yangın yönetimine ilişkin karşılaştırmalı bir fotoğraf sunduğunu belirtiyor. Açıklama, orman yönetimi ve yangınla mücadele stratejileri bağlamında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Öne çıkan nokta: Yanan alanların, toplam orman varlığı içindeki payına dikkat çekilerek Türkiye'nin aynı iklim kuşağındaki birçok ülkeye kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğu ifade edildi.