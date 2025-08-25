Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem

Projenin tüm unsurlarıyla uygulanması üç ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "(Zengezur Koridoru) Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır" dedi.

Erdoğan'ın sözleri, koridorun hayata geçirilmesinin bölgesel ticaret ve ulaşım ağlarında önemli etkiler yaratacağına işaret ediyor. Açıklama, üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine duyulan beklentiyi vurguluyor.

Zengezur Koridoru ifadesi, projenin bölgesel entegrasyon ve ticaret akışlarına katkısına dikkat çekiyor ve sürecin tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemini öne çıkarıyor.