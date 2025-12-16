DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Erenköy'de Cami Tuvaletleri Yenilendi

İnönü Belediyesi'nin Erenköy Mahallesi'ndeki cami tuvaletlerinde gerçekleştirilen kapsamlı tadilatla fayanslar yenilendi ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:04
Erenköy'de Cami Tuvaletleri Yenilendi

Erenköy'de Cami Tuvaletleri Yenilendi

İnönü Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Erenköy Mahallesi’ndeki cami içinde bulunan tuvaletlerde kapsamlı tamir ve tadilat gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde tuvaletlerin fayans döşemeleri yenilenirken, kullanım alanları daha temiz, düzenli ve sağlıklı hale getirildi. Ayrıca yapılan çevre düzenlemesi ile cami çevresinin estetik görünümü iyileştirildi.

Belediye'den Açıklama

Belediye yetkilileri, yalnızca merkez mahallelerde değil, dış mahallelerde de ihtiyaç duyulan tüm noktalara hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

İNÖNÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE SÜRDÜRÜLEN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ERENKÖY...

İNÖNÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE SÜRDÜRÜLEN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ERENKÖY MAHALLESİ’NDE CAMİ İÇERİSİNDE BULUNAN TUVALETLERDE KAPSAMLI TAMİR VE TADİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İNÖNÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE SÜRDÜRÜLEN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ERENKÖY...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi