Erenköy'de Cami Tuvaletleri Yenilendi

İnönü Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Erenköy Mahallesi’ndeki cami içinde bulunan tuvaletlerde kapsamlı tamir ve tadilat gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde tuvaletlerin fayans döşemeleri yenilenirken, kullanım alanları daha temiz, düzenli ve sağlıklı hale getirildi. Ayrıca yapılan çevre düzenlemesi ile cami çevresinin estetik görünümü iyileştirildi.

Belediye'den Açıklama

Belediye yetkilileri, yalnızca merkez mahallelerde değil, dış mahallelerde de ihtiyaç duyulan tüm noktalara hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

