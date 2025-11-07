Erkan Aydın'dan Bağlarbaşı'nda yürek ısıtan buluşma

Mahalle ziyaretleri sürüyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri sunmak amacıyla düzenlediği her Cuma günüki mahalle ziyaretlerine bu hafta Bağlarbaşı Mahallesi ile devam etti.

Cuma namazını Bağlarbaşı Fatih Camii'nde kılan Başkan Aydın'a, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Faruk Dönmez ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Aydın, mahalle sakinlerine sıcak çorba ikram ederek vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi.

Ziyaretiyle yürekleri ısıtan Erkan Aydın, yapılması istenen hizmetlerin bir an önce yerine getirileceğinin sözünü vererek, mahalle programlarını aralıksız sürdüreceklerinin altını çizdi.

