Ermeç Apartmanı davası 7 Ocak 2026'ya ertelendi

Dava ve şüpheliler

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ermeç Apartmanı ile ilgili olarak açılan dava, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava, binanın müteahhitleri H.H.E. ve A.G. ile fenni mesul M.K. hakkında hazırlanmıştı.

Dosyanın birleştirilmesi ve kayıplar

Dosyanın, dönemin belediye görevlileri A.Y., A.Ö. ve D.Ö. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla açılan dava ile birleştirildiği belirtildi. Binanın yapımını gerçekleştiren diğer müteahhit M.E. ile eşinin deprem sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Duruşmada eksik rapor ve erteleme

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden talep edilen bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını kaydetti. Taraf avukatlarının sunduğu mazeret dilekçeleri de dikkate alınarak duruşma, 7 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Depremin bilançosu

6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde, Yeşilyurt İlçesi Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

