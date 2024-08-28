Ermenistan Askerlerinin Nahçıvan'daki Azerbaycan Mevzilerine Saldırısı

Ermenistan'dan Nahçıvan'a Saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

Olayın Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, yerel saatle 06.45 sularında, Sederek ilçesi Haydarabat köyü istikametindeki mevzilere yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Çatışmaların Arka Planı

Son zamanlarda bölgede artan gerginlik, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da zor bir duruma soktu. Bu tür olayların bölgedeki istikrarı nasıl etkileyeceği merak ediliyor.