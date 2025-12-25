DOLAR
Kocaeli’de 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı

11. Yargı Paketiyle Kocaeli cezaevlerinde tahliyeler başladı. 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçlarda denetimli serbestlik hakları 3 yıl erkene çekildi, yaklaşık 50 bin kişi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:32
Cezaevi önlerinde ailelerin bekleyişi sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan 11. Yargı Paketi ile Kocaeli'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı. Paketle erken tahliye olan hükümlülerin yakınları, Kocaeli Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde sevinç ve heyecan içinde bekliyor.

Paketin getirdiği düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar sebebiyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. İlk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Paketin kapsamında bazı istisnalar bulunuyor: terör ve örgütlü suçlar, aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı ve istismar ile deprem suçları bu haktan yararlanamayacak.

Kocaeli Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanan aileler, yakınlarının çıkışını merak ve sevinçle bekliyor; tahliye işlemleri takip ediliyor.

Tahliye olan bir mahkumun yakını Yakup Yaman şunları söyledi: Vatana millete hayırlı bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmezler, gelmemelerini ümit ediyorum. Beraat edenlere de geçmiş olsun diliyorum, devletimize de milletimizden de Allah razı olsun

Tahliye işlemleriyle ilgili süreçler devam ediyor ve gelişmeler takip ediliyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

