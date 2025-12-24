DOLAR
Kütahya Şehir Hastanesi: 2 milyon 345 bin poliklinik ve 67 bin ameliyat

Kütahya Şehir Hastanesi, açılıştan 2025'e kadar 2 milyon 345 bin poliklinik, 67 bin ameliyat ve literatüre giren vakalarla bölgenin sağlık merkezi oldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:45
Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Halil İbrahim Şişman, hastanenin açılışından bugüne kadar sunulan sağlık hizmetleri, gerçekleştirilen önemli ameliyatlar ve yeni dönem hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Şişman, kurumun kısa sürede bölgeye ve çevre illere hizmet veren, dünya literatürüne giren tıbbi başarılar sergileyen bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Hizmet verileri (2025)

Başhekim Şişman'in paylaştığı 2025 yılı rakamlarına göre hastanede 2 milyon 345 bin poliklinik hizmeti verildi. Bunlardan 512 bin'i acil servis başvurusu oldu. Yaklaşık 67 bin hastanın ameliyatı gerçekleştirilirken, 76 bin hasta yataklı servislerde tedavi edilip taburcu edildi.

Tanı ve görüntüleme hizmetleri

Tanı alanında da yoğun bir yıl geride kaldı: hastalarda 110 bin tomografi, 76 bin grafi ve 93 bin ultrason çekimi yapıldı. 2025 yılında A, B, C, D ve E grubu başta olmak üzere çok sayıda ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Literatüre giren vakalar

Başhekim Şişman, hastanede yapılan dünyada yayınlanan örnek vakalardan iki önemli olayı dile getirdi. Bunlardan ilki, Nurullah Türe tarafından uygulanan tip 1 troplasti (ses teli felci ameliyatı) oldu ve literatüre girdi. İkinci vaka ise; kulak burun boğaz, çocuk cerrahisi ve kadın doğum ekiplerinin ortak çalışmasıyla doğumu gerçekleştirilen, yaklaşık 32 santimetre boyun teratomu olan bebeğin vakasıydı. Bu vaka da literatüre geçti; bebek şu an 6 aylık olup annesinin yanında sağlıklı şekilde takip ediliyor.

Personel ve bölgesel hizmet

Hastanede poliklinik hizmeti veren hekim sayısı yaklaşık 152 olarak belirtilirken, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, doçent ve profesörleri de kapsayan toplamda yaklaşık 320 araştırma görevlisi hekim hizmet veriyor. Şişman, hastanenin tüm ana dallarda hizmet sunduğunu, yan dal hizmetlerinin de büyük bölümünün verildiğini ve hastaların yaklaşık yüzde 98,4'ünün il içinde tedavi edildiğini açıkladı. Kalp damar cerrahisi, çocuk cerrahisi, perinatoloji, çocuk kardiyoloji, çocuk alerji ve çocuk nöroloji gibi branşlarda görev yapan hekimler nedeniyle çevre illerden sevk ve ayaktan başvuruların devam ettiğini belirtti.

Gelecek hedefleri

Başhekim Uzm. Dr. Halil İbrahim Şişman, görevdeki önceki hocalara teşekkür ederek, yeni dönemde öncelikli hedeflerinin tüp bebek merkezinin ve hiperbarik merkezinin açılması olduğunu; bu yatırımlarla hasta memnuniyeti ve tedavi kalitesini daha da yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE 1 YILDA 2 MİLYON 345 BİN KİŞİYE POLİKLİNİK HİZMETİ...

