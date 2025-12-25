NAYDEM'de Eğitimler Başladı: Nilüfer'in Apartman Yöneticilerine Destek Merkezi

NAYDEM’de Eğitimler Başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi (NAYDEM) eğitimlerine başladı. Merkezin ilk toplantısında katılımcılara "Yöneticilik Eğitimi" verildi.

İlk Toplantı ve Katılımcılar

Nilüfer Nikah Evi’nde gerçekleştirilen ilk toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Planlama ve Kalkınma Ajansı Koordinatörü Alper Akbulut ile apartman, site ve iş merkezi yöneticileri katıldı. Toplantı, merkez tarafından sunulacak desteklerin ve eğitim programlarının başlangıcı olarak öne çıktı.

Açılış Konuşması: Yöneticiliğin Kapsamı

Açılışta konuşan Bukle Erman, yöneticiliğin yalnızca aidat toplamak olmadığını vurgulayarak: "Mevzuata hâkim olmayı, iletişim becerilerini geliştirmeyi, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı, ortak aklı işletmeyi ve krizleri yönetmeyi gerektiriyor." dedi. Erman, NAYDEM ile konut ve iş yeri emekçilerine yönelik destek sağlanacağını belirterek, merkez aracılığıyla yöneticilerin daha bilinçli ve etkili hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Eğitim Konuları ve Destek Alanları

Erman, merkezde hukuki, teknik, yönetsel ve iletişim alanlarında destek sunulacağını ifade etti. Eğitim başlıkları arasında 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu, site yönetimleri için muhasebe, yönetişim, iletişim ve toplantı yönetimi, toplu yapılarda iş sağlığı güvenliği, binalarda enerji verimliliği, atık yönetimi yer alacak.

Ağ Kurma ve Süreçlere Katılım

Erman, "Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer’i" yaklaşımıyla yöneticilerin sesini karar süreçlerine yansıtmanın önemine dikkat çekti ve güçlü bir kentin güçlü ve bilinçli yöneticilerle mümkün olacağını belirtti. Nilüfer Planlama ve Kalkınma Ajansı Koordinatörü Alper Akbulut da toplu yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve kent genelinde bir ağ kurmayı amaçladıklarını vurguladı.

Eğitimin Uygulanması

Konuşmaların ardından Afet İşleri Müdürlüğü personeli Talha Şahin, katılımcılara "Yöneticilik Eğitimi" verdi. Merkezde planlanan eğitimlerin düzenli olarak devam etmesi ve yöneticilere kapsamlı destek sunulması hedefleniyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN KURULAN VE TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN NİLÜFER APARTMAN YÖNETİCİLERİ VE EMEKÇİLERİ DESTEKLEME MERKEZİ’NDE (NAYDEM) EĞİTİMLER BAŞLADI. İLK TOPLANTIDA, KATILIMCILARA "YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ" VERİLDİ.