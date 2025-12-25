Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik İsabeyli'de Halkla Buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, halk buluşmaları kapsamında İsabeyli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri sorun, talep ve önerilerini doğrudan Başkan Tetik'e iletme fırsatı buldu.

Toplantıda dile getirilen talepler

Vatandaşların dile getirdiği konuları yerinde dinleyen Başkan Tetik, talepleri tek tek not alarak çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Toplantıya belediyenin ilgili daire müdürleri de katılarak sorulara ve sorunlara yerinde yanıt verdi.

Mali durum ve gelecek planları

Toplantıda belediyenin mali durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Tetik, göreve geldikleri günden bu yana borç yükünü büyük ölçüde hafiflettiklerini vurguladı. Tetik, "2026 yılı itibariyle yatırımlara hız vereceğiz. Nazilli’nin tüm mahallelerinde eşit ve planlı hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların değerlendirmesi

İsabeyli sakinleri, gerçekleştirilen halk buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek sorunlarını doğrudan yetkililere aktarma imkanı buldukları için Başkan Tetik'e teşekkür etti.

