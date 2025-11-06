Erzincan’da 6.4 Senaryolu Deprem Tatbikatı — 145 Personel, 25 Araç Katıldı

Erzincan'da TAMP kapsamında düzenlenen deprem tatbikatına 23 çalışma grubu, 145 personel ve 25 araç katıldı; enkaz kurtarma, yangın ve gaz sızıntısı müdahaleleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:31
TAMP ile kurumlar arası koordinasyon güçlendirildi

Erzincan’da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatına 23 çalışma grubu, 145 personel ve 25 araç katıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen tatbikat, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Hazırlanan senaryoya göre, merkez üssü Erzincan olan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler hızla harekete geçti. Senaryo kapsamında enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, yangına müdahale edilmesi ve gaz sızıntısının kontrol altına alınması gibi olaylara başarılı şekilde müdahale edildi.

Tatbikatın, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmayı ve kurumların müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

