Erzincan'da Denetim: 6 Hükümlü ve 20 Aranan Şüpheli Yakalandı

Erzincan'daki denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı; hükümlüler cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:46
Polis ekiplerinin operasyonu sonuç verdi

Erzincan'da polis ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri denetim ve kontroller kapsamında çalışma başlattı. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Denetimler sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 6 hükümlü, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

