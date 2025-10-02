Erzincan'da Denetim: 6 Hükümlü ve 20 Aranan Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da aranan kişilere yönelik denetimde 6 hükümlü ve 20 şüpheli yakalandı
Polis ekiplerinin operasyonu sonuç verdi
Erzincan'da polis ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri denetim ve kontroller kapsamında çalışma başlattı. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Denetimler sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 6 hükümlü, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.