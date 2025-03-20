Erzincan'da Eğitime Kar Engeli: Valilikten Açıklama

Erzincan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim durduruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, rehabilitasyon merkezlerinin ve Kur'an kurslarının eğitime ara verdiği bildirildi.

İdari İzin Uygulamaları

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile personel, engelli bireyler ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam edenler ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İlçelerde Eğitime Ara Verilmesi

Kemaliye, Tercan ve İliç ilçe kaymakamlıkları da, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini duyurmuştu.