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Erzincan'da Geven Balı Hasadı Başladı: Kaliteli Üretim Yolda

Erzincan'da geben ve kekik bitkilerinden elde edilen geben balının hasadı başladı. Üreticiler, kaliteli bal için yoğun mesai harcıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:35
Erzincan'da Geven Balı Hasadı Başladı: Kaliteli Üretim Yolda

Erzincan'da Geven Balı Hasadı Başladı

Erzincan'da, bölgeye özgü geven ve kekik bitkilerinden elde edilen, coğrafi tescil başvurusu yapılan geven balının hasadı başladı. Kentte ilkbahar aylarında yüksek rakımlı bölgelere çıkan arıcılar, kaliteli bal elde etmek için yoğun mesai harcıyor.

Aylarca gece gündüz demeden arılarının her türlü bakımını yapan üreticiler, geben ve kekik bitkilerinden elde edilen geven balını hasat etmeye başladı. Arıcılar, bölgedeki zengin bitki florasına dikkati çekerek bu yıl bal üretiminde verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Erzincan Geven Balı Coğrafi Tescil Alıyor

Erzincan’ın marka değerlerinden biri haline gelen "Erzincan Geven Balı" için coğrafi tescil işaret başvurusunda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Çatalarmut köyündeki hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, Erzincan'ın sahip olduğu doğal ortamın arıcılık için ideal şartlar sunduğunu ifade etti. Koçaker, arıcılığın Erzincan'da sadece bir geçim kaynağı olmadığını, aynı zamanda bölge ekonomisinin önemli bir yapı taşı haline geldiğini belirtti.

Koçaker, "Erzincan'da yaylalarımız, ormanlık alanlarımız ve zengin çiçek çeşitliliğimiz sayesinde Türkiye'nin en kaliteli ballarından biri üretiliyor. Geven ve kekik ağırlıklı floramız, balın aromatik ve besin değeri açısından zengin olmasını sağlıyor. Yıllık üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Bunun için hem kovan sayısını hem de kovan başı verimi artıracak projeler geliştiriyoruz. Üreticilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve kalkınma ajansları aracılığıyla destek sağlıyoruz," açıklamasında bulundu.

Üreticilerden Umut Verici Beklentiler

Erzincan Arıcılar Birliği Başkanı Rahmi Özendi ise coğrafi işaretin sadece ürünün değerini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda üreticilerin bilinçlendirilmesi ve sahte ürünlerin önlenmesi açısından kritik rol oynayacağını anlattı. Özendi, tescilin önemine vurgu yaparak, "Coğrafi işaret sayesinde üreticilerimiz artık balı belirli standartlara uygun olarak üretecek. Ayrıca, ambalajlama ve pazarlama süreçlerinde 'Erzincan Geven Balı' logosu kullanmak zorunlu hale gelecek." dedi.

Erzincan genelinde 1100 civarında arıcılık işletmesi ve 107 bin arılı kovan bulunduğunu kaydeden Özendi, bu sezon kovan başına 10 kilogramın üzerinde bal beklediklerini ifade etti.

Erzincan'da, bölgeye özgü geven ve kekik bitkilerinden elde edilen, coğrafi tescil başvurusu...

Erzincan'da, bölgeye özgü geven ve kekik bitkilerinden elde edilen, coğrafi tescil başvurusu yapılan geven balının hasadı başladı.

Erzincan'da, bölgeye özgü geven ve kekik bitkilerinden elde edilen, coğrafi tescil başvurusu...

Erzincan'da, bölgeye özgü geven ve kekik bitkilerinden elde edilen, coğrafi tescil başvurusu yapılan geven balının hasadı başladı.

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