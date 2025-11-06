Erzincan'da Halk Günü: 40 Vatandaşın Talepleri Dinlendi

Erzincan'da Halk Günü Toplantısı

Erzincan'da düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda 40 vatandaşın istek ve sorunları dinlendi. Toplantıya katılan vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli talimatlar verildi.

Toplantı ve talepler

Vali Hamza Aydoğdu'nun açıklamaları

"Devletimiz, kurum ve kuruluşlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek, taleplerini hayata geçirmek ve her daim onların yanında olmak bizlerin de en temel görevi ve gayesi. Bu ’Halk Günü’ buluşmaları, Hemşehrilerimizin sıkıntılarını, isteklerini, önerilerini doğrudan duymamız için güzel bir zemin oluşturuyor. Bu amaçla tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir tek hemşehrimizin bile yüzünün gülmesine vesile olmak, onun hayatındaki bir engeli kaldırmak bir sıkıntıyı gidermek bizim için en büyük huzur ve mutluluk kaynağı."

Vatandaşların ilgi gösterdiği toplantıda, çözüm odaklı bir yaklaşımla sorunların giderilmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılacağı belirtildi.

