Erzincan'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Asayiş Olaylarında %17 Düşüş

Erzincan'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte meydana gelen asayiş olaylarının geçen yılın ocak ayına kıyasla %17 düşüş gösterdiğini açıkladı. Vali Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirdiklerini vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Vali Aydoğdu, terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılıklarını da ifade ederek, 2024 yılı Ocak ayında 70 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlar sonucunda 3 gözaltı, 1 tutuklama ve 1 adli kontrol uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti. PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajını verdi.

Asayiş Olaylarında Düşüş ve Aydınlatma Oranı

Aydoğdu, 2024 yılı Ocak ayında toplam asayiş olaylarının 189 iken, 2025 Ocak'ta bu sayının 155’e düştüğünü kaydetti. Ayrıca, kişilere karşı işlenen suçlarda %100 aydınlatma oranına ulaşıldığını vurguladı. Geçtiğimiz yıl içinde kasten adam öldürme ve evden hırsızlık olaylarına rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

Yakalama ve Uyuşturucu Operasyonları

Toplantıda, geçen ay 81 hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiği, 189 şahıs hakkında ise gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilerek, 23 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 24 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı. Bunun yanı sıra, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 8 operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 kişinin de tutuklandığı ifade edildi. 2025 Ocak ayında toplam 8 kilo 418 gram uyuşturucu ile 575 sentetik madde ele geçirildiği açıklandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da katıldı.