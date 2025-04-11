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Erzincan'da Kavga İhbarına Giden Polislere Ev Hanımlarından Sürpriz Kutlama

Erzincan'da kavga ihbarı sonrası polis, ev hanımlarının sürpriz kutlamasıyla karşılaştı. Kutlama, Polis Haftası'na özel hazırlandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:29
Erzincan'da Kavga İhbarına Giden Polislere Ev Hanımlarından Sürpriz Kutlama

Erzincan'da Sürpriz Kutlama

Erzincan'da bir kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mimarsinan Mahallesi 1196 Sokak'taki bir apartmanda ilginç bir sürprizle karşılaştı. Ev hanımları, 7-13 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polisler için özel bir kutlama düzenlemişti.

El Açması İkramlarla Dolup Taşan Kutlama

İhbarın yapıldığı adrese hızla ulaşan polisler, apartman sakinleri tarafından hazırlanan el açması börek, kesme kadayıf tatlısı ve çay ikramlarıyla karşılandılar. Ayrıca, polis ekiplerine çiçek takdim edildi.

Ev Hanımlarından Mesaj

Ev hanımlarından Pınar Ayvaz, böyle bir organizasyonu düzenleyerek Polis Haftası'nı kutlamak istediklerini belirterek, “Apartmanda komşular arasında kavga çıktığı ihbarında bulunduk. Sağ olsunlar, onlar da apar topar geldiler. Onlara esprili bir karşılama yapmak istedik. Onların bizlere emekleri çok fazla. Biz de naçizane ufak bir hatıra kalsın istedik. Onların varlığı bize güç katıyor. İyi ki varlar,” dedi.

Polisin Teşekkürü

Sürpriz kutlama neticesinde polisler, mahalle sakinlerine teşekkür ederek, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Erzincan'da kavga ihbarı üzerine harekete geçen polisler, sözde olay yerinde Polis Haftası...

Erzincan'da kavga ihbarı üzerine harekete geçen polisler, sözde olay yerinde Polis Haftası dolayısıyla bazı ev hanımları tarafından hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

Erzincan'da kavga ihbarı üzerine harekete geçen polisler, sözde olay yerinde Polis Haftası...

Erzincan'da kavga ihbarı üzerine harekete geçen polisler, sözde olay yerinde Polis Haftası dolayısıyla bazı ev hanımları tarafından hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

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