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Erzincan'da meydana gelen maden faciası soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin gözaltı sayısı artıyor. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:48
Erzincan'da meydana gelen maden faciası soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeni sahasında büyük bir toprak kayması yaşandı. 9 kişi toprak altında kaldı. Kurtarma ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

3 başmüfettiş ve 1 müfettiş, kazanın nedenlerini araştırmak üzere bölgeye gönderildi. Maden kazasında biri firma sorumlusu olmak üzere dün 7 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alınarak gözaltına alınanların sayısı 8 oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişilik bilirkişi heyetinin bölgede inceleme yaptığını duyurdu.

MADEN SAHASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÇALIŞANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Toprak altında mahsur kalan 9 madenci arasından 7'sinin kimlikleri tespit edildi. Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin isimleri Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya, Ramazan Çimen ve Uğur Yıldız olarak açıklandı.

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