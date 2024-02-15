Erzincan'da meydana gelen maden faciası soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeni sahasında büyük bir toprak kayması yaşandı. 9 kişi toprak altında kaldı. Kurtarma ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 başmüfettiş ve 1 müfettiş, kazanın nedenlerini araştırmak üzere bölgeye gönderildi. Maden kazasında biri firma sorumlusu olmak üzere dün 7 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alınarak gözaltına alınanların sayısı 8 oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişilik bilirkişi heyetinin bölgede inceleme yaptığını duyurdu.

MADEN SAHASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÇALIŞANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Toprak altında mahsur kalan 9 madenci arasından 7'sinin kimlikleri tespit edildi. Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin isimleri Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya, Ramazan Çimen ve Uğur Yıldız olarak açıklandı.