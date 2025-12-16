Erzincan'da Tilki Kedilerin Mamasına Yöneldi, Kediler Kararlı Savunma Gösterdi

Bahçede beklenmedik karşılaşma

Erzincan’da bir evin bahçesine giren tilki, evdeki kedilerin mamasına yöneldi.

Kediler sürpriz ziyaretçiye anında tepki göstererek küçük ama kararlı saldırılarla onu püskürtmeye çalıştı.

Ev sahibinin varlığına aldırış etmeyen tilki, bahçede sergilediği rahat tavırla dikkat çekti.

Görüntülerde tilkinin cesur davranışları ile kedilerin kararlı savunması bir arada görüldü ve izleyenlerin ilgisini çekti.

