Erzincan'da Tipi Sonrası 12 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı etkili olan kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamaya yol açtı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için ekipler seferber oldu.

Karla Mücadelede Hızlı Müdahale

Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarının ardından hızla harekete geçerek kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Çalışmalarda, tipi ve yer yer etkili rüzgârın oluşturduğu zorluklar ekiplerin çalışmalarını zaman zaman güçleştirdi. Buna rağmen müdahale hız kesmeden devam etti.

Kar ve tipiden ulaşıma kapanan 12 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Böylece bölgedeki vatandaşların ulaşım sorunu giderildi ve yollar tekrar kullanıma hazır hale getirildi.

