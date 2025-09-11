Erzincan'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü Can S. hayatını kaybetti

Kaza Detayları

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde meydana gelen kazada, Can S. (23) idaresindeki 58 AGY 922 plakalı motosiklet bariyerlere çarpıp devrildi.

Olay sırasında arkadan gelen, sürücüsü İ.G. olan 32 AYB 256 plakalı tır, devrilen motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Can S. kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.