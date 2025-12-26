DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

Erzincan'da üreticiye destek: %75 hibe ile 15 dut sıkma ve 55 koyun kırkım makinesi dağıtıldı

Erzincan'da yüzde 75 hibe ile 15 dut sıkma ve 55 koyun kırkım makinesi üreticilere dağıtıldı; projelerin toplam bütçesi 1 milyon 750 bin TL.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:12
Erzincan'da üreticiye destek: %75 hibe ile 15 dut sıkma ve 55 koyun kırkım makinesi dağıtıldı

Erzincan'da üreticiye yüzde 75 hibe ile makine desteği

Projelerle tarım ve hayvancılıkta verimlilik hedefleniyor

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen iki proje kapsamında üreticilere makine desteği sağlandı. "Emekle Sıkılan Lezzet Yeniliklerle Buluşuyor" ve "Erzincan Koyun Güzellik Merkezleri" projeleriyle yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması ve hayvancılıkta verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Projelerden faydalanan üreticilere %75 hibe ile toplam 15 adet dut sıkma makinesi ve 55 adet koyun kırkım makinesi dağıtıldı. Destek programlarının toplam bütçesi ise 1 milyon 750 bin TL olarak bildirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sağlanan makine desteğinin üreticilerin iş yükünü azaltacağını, üretim süreçlerini daha modern ve hijyenik hale getireceğini belirterek bu tür projelerin kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Yetkililer, projelerin hem üreticinin gelirini artırmasının hem de bölge ekonomisine canlılık kazandırmasının beklendiğini ifade etti.

ERZİNCAN’DA ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ DUT SIKMA VE KOYUN KIRKIM MAKİNESİ DESTEĞİ...

ERZİNCAN’DA ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ DUT SIKMA VE KOYUN KIRKIM MAKİNESİ DESTEĞİ SAĞLANDI

ERZİNCAN’DA ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ DUT SIKMA VE KOYUN KIRKIM MAKİNESİ DESTEĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı
2
Tunceli'ye 16 Yeni Hekim Kadrosu: 126’ncı DHY Kurası Sonuçlandı
3
Erzincan'da üreticiye destek: %75 hibe ile 15 dut sıkma ve 55 koyun kırkım makinesi dağıtıldı
4
Kastamonu'da Vatandaşlar Gazze İçin İsrail'i Protesto Etti
5
Erzincan Halk Günü Toplantısı'nda 52 Talep Dinlendi
6
Başçayır İlkokulu'nda Kızılay Kan Bağışı Etkinliği
7
Erzincan'da 29. Birim Amirleri Toplantısı: Vali Aydoğdu'dan 'Tam Hazırlık' Talimatı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı