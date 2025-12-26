Erzincan'da üreticiye destek: %75 hibe ile 15 dut sıkma ve 55 koyun kırkım makinesi dağıtıldı

Erzincan'da üreticiye yüzde 75 hibe ile makine desteği

Projelerle tarım ve hayvancılıkta verimlilik hedefleniyor

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen iki proje kapsamında üreticilere makine desteği sağlandı. "Emekle Sıkılan Lezzet Yeniliklerle Buluşuyor" ve "Erzincan Koyun Güzellik Merkezleri" projeleriyle yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması ve hayvancılıkta verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Projelerden faydalanan üreticilere %75 hibe ile toplam 15 adet dut sıkma makinesi ve 55 adet koyun kırkım makinesi dağıtıldı. Destek programlarının toplam bütçesi ise 1 milyon 750 bin TL olarak bildirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sağlanan makine desteğinin üreticilerin iş yükünü azaltacağını, üretim süreçlerini daha modern ve hijyenik hale getireceğini belirterek bu tür projelerin kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Yetkililer, projelerin hem üreticinin gelirini artırmasının hem de bölge ekonomisine canlılık kazandırmasının beklendiğini ifade etti.

