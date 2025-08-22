DOLAR
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Kazası: İkinci Şoför Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Erzincan'da Sansa Deresi'nde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki ikinci şoför öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı; otobüste 19 kişi vardı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:11
GÜNCELLEME - OTOBÜSÜN UYKU BÖLÜMÜNDEKİ İKİNCİ ŞOFÖRÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Erzincan'da, Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde yoldan çıkan yolcu otobüsünde meydana gelen kazada otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoförü yaşamını yitirdi, 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, A.K. idaresindeki 34 YY 4201 plakalı otobüsün savrularak yoldan çıkması sonucu gerçekleşti. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında Cemalettin Tosunoğlu (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) yer alıyor. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemalettin Tosunoğlu, sevk edildiği Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otobüsün Erzurum'dan Antalya'ya seyahat ettiği ve araçta toplam 19 kişinin bulunduğu bildirildi.

