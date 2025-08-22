Erzincan'da Yolcu Otobüsü Kazası: İkinci Şoför Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Erzincan'da, Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde yoldan çıkan yolcu otobüsünde meydana gelen kazada otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoförü yaşamını yitirdi, 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, A.K. idaresindeki 34 YY 4201 plakalı otobüsün savrularak yoldan çıkması sonucu gerçekleşti. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında Cemalettin Tosunoğlu (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) yer alıyor. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemalettin Tosunoğlu, sevk edildiği Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otobüsün Erzurum'dan Antalya'ya seyahat ettiği ve araçta toplam 19 kişinin bulunduğu bildirildi.

