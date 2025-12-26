DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

Erzincan Halk Günü Toplantısı'nda 52 Talep Dinlendi

Erzincan'da düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda 52 vatandaşın talepleri dinlendi; Vali Hamza Aydoğdu, hızlı çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:47
Erzincan Halk Günü Toplantısı'nda 52 Talep Dinlendi

Erzincan Halk Günü Toplantısı'nda 52 Talep Dinlendi

Vali Hamza Aydoğdu'dan hızlı çözüm talimatı

Erzincan'da gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'nda 52 vatandaşın istek ve sorunları dinlendi. Toplantıya katılan vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli talimatlar verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimiz, kurum ve kuruluşlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek, taleplerini hayata geçirmek ve her daim onların yanında olmak bizlerin de en temel görevi ve gayesi. Bu ’Halk Günü’ buluşmaları, Hemşehrilerimizin sıkıntılarını, isteklerini, önerilerini doğrudan duymamız için güzel bir zemin oluşturuyor. Bu amaçla tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir tek hemşehrimizin bile yüzünün gülmesine vesile olmak, onun hayatındaki bir engeli kaldırmak bir sıkıntıyı gidermek bizim için en büyük huzur ve mutluluk kaynağı."

Vatandaşların ilgi gösterdiği toplantıda, çözüm odaklı bir yaklaşımla sorunların giderilmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılacağı belirtildi.

ERZİNCAN'DA HALK GÜNÜ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ERZİNCAN'DA HALK GÜNÜ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ERZİNCAN'DA HALK GÜNÜ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı
2
Tunceli'ye 16 Yeni Hekim Kadrosu: 126’ncı DHY Kurası Sonuçlandı
3
Erzincan'da üreticiye destek: %75 hibe ile 15 dut sıkma ve 55 koyun kırkım makinesi dağıtıldı
4
Kastamonu'da Vatandaşlar Gazze İçin İsrail'i Protesto Etti
5
Erzincan Halk Günü Toplantısı'nda 52 Talep Dinlendi
6
Başçayır İlkokulu'nda Kızılay Kan Bağışı Etkinliği
7
Erzincan'da 29. Birim Amirleri Toplantısı: Vali Aydoğdu'dan 'Tam Hazırlık' Talimatı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı