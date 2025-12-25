DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Muğla'da Arı Avluları Yangın Sonrası Yeniden Hayat Buluyor

Muğla'daki arı avluları, Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği öncülüğünde kayıt ve restorasyonla yangın sonrası sürdürülebilir arıcılık modeline dönüştürülüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:04
Muğla'da Arı Avluları Yangın Sonrası Yeniden Hayat Buluyor

Muğla'da Arı Avluları Yangın Sonrası Yeniden Hayat Buluyor

Kadim kovan barınakları sürdürülebilir arıcılığa ve ekolojik restorasyona ilham veriyor

Muğla'da meydana gelen büyük yangınların ardından, yaban hayatından korunmak için kullanılan kovan barınakları (arı avluları), sürdürülebilir arıcılık ve ekolojik restorasyon projeleriyle yeniden gündeme geldi.

1970'li yıllardan sonra fenni kovanların yaygınlaşmasıyla terk edilen bu yapılar, ayı ve yaban domuzu gibi yaban hayvanlarının kovanlara erişimini engellemek amacıyla Muğla ormanlarında inşa edilmişti. Şimdi, yangınların oluşturduğu tahribata karşı çözüm arayışında tekrar değer kazanıyor.

Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında tarihi arı avluları kayıt altına alınarak restorasyon sürecine alındı. Uzman ekipler, restorasyon yapılacak sahaları inceleyerek bölgedeki ekolojik toparlanma çalışmalarına yön veriyor.

Projede, bu avluları daha önce aktif kullanan yöre arıcılarıyla görüşülerek kovan barınaklarının hangi şartlarda ve nasıl kullanıldığına ilişkin birincil bilgiler derlendi. Elde edilen veriler, hem restorasyon hem de modern üretim modellerinde rehber olarak kullanılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi: Mega yangınlar sonrası çam balı üretiminden uzaklaşmak zorunda kalan birçok Muğlalı arıcımız için kadim arı avluları; doğa ile uyumlu, yaban hayatını gözeten ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor. Yangın sonrası restorasyon görmüş alanlardaki bazı avluları aslına uygun şekilde restore etmeye başladık. Bu çalışmalarla arıcılara, ormancılara ve yaban hayatı yöneticilerine örnek bir model sunmayı hedefliyoruz.

Uzmanlar, bu uygulamanın bal ormanı potansiyeli taşıdığını belirtiyor ve restorasyon çalışmalarıyla bölgedeki arıcılığın yeniden canlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

MUĞLA’DA KOVAN BARINAKLARI TEKRAR AYAĞA KALDIRILIYOR

MUĞLA’DA KOVAN BARINAKLARI TEKRAR AYAĞA KALDIRILIYOR

MUĞLA’DA KOVAN BARINAKLARI TEKRAR AYAĞA KALDIRILIYOR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet İnönü, Ölümünün 52’nci Yılında Anıtkabir’de Anıldı
2
Prof. Dr. Soner Solmaz: Kan Tahlili Hayat Kurtarabilir
3
Mersin'de Mobil Kuaför Aracı 30 Bin 711 Kişiye Ücretsiz Hizmet Verdi
4
Adana'da 21. Başkent KBB Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon
5
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak
6
Nilüfer'de Beyin Sağlığı: Alzheimer, Demans ve Parkinson Uyarısı
7
Kızılcapınar Camii'nde Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması