Muğla'da Arı Avluları Yangın Sonrası Yeniden Hayat Buluyor

Kadim kovan barınakları sürdürülebilir arıcılığa ve ekolojik restorasyona ilham veriyor

Muğla'da meydana gelen büyük yangınların ardından, yaban hayatından korunmak için kullanılan kovan barınakları (arı avluları), sürdürülebilir arıcılık ve ekolojik restorasyon projeleriyle yeniden gündeme geldi.

1970'li yıllardan sonra fenni kovanların yaygınlaşmasıyla terk edilen bu yapılar, ayı ve yaban domuzu gibi yaban hayvanlarının kovanlara erişimini engellemek amacıyla Muğla ormanlarında inşa edilmişti. Şimdi, yangınların oluşturduğu tahribata karşı çözüm arayışında tekrar değer kazanıyor.

Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında tarihi arı avluları kayıt altına alınarak restorasyon sürecine alındı. Uzman ekipler, restorasyon yapılacak sahaları inceleyerek bölgedeki ekolojik toparlanma çalışmalarına yön veriyor.

Projede, bu avluları daha önce aktif kullanan yöre arıcılarıyla görüşülerek kovan barınaklarının hangi şartlarda ve nasıl kullanıldığına ilişkin birincil bilgiler derlendi. Elde edilen veriler, hem restorasyon hem de modern üretim modellerinde rehber olarak kullanılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi: Mega yangınlar sonrası çam balı üretiminden uzaklaşmak zorunda kalan birçok Muğlalı arıcımız için kadim arı avluları; doğa ile uyumlu, yaban hayatını gözeten ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor. Yangın sonrası restorasyon görmüş alanlardaki bazı avluları aslına uygun şekilde restore etmeye başladık. Bu çalışmalarla arıcılara, ormancılara ve yaban hayatı yöneticilerine örnek bir model sunmayı hedefliyoruz.

Uzmanlar, bu uygulamanın bal ormanı potansiyeli taşıdığını belirtiyor ve restorasyon çalışmalarıyla bölgedeki arıcılığın yeniden canlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

