Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sobada Kaşarlı Patates Etrafında Öğrencilerle Buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yavuz Selim Camii altında bulunan çay ocağında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti olan sobada pişmiş kaşarlı patates eşliğinde sıcak anlar yaşandı.

Programdan Sohbete: Daveti Geri Çevirmedi

Düzenlenen bir program sırasında bir öğrencinin davetini geri çevirmeyen Vali Aydoğdu, yatsı namazının ardından cami altındaki çay ocağına geçti. Burada öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti ve sobada pişirilen patatesin tadına baktı.

Erzincan'da Soba Kültürünün Sürdürülmesi

Teknolojinin ilerlemesiyle doğal gaz ve kalorifer kullanımının yaygınlaşması, geleneksel soba kültürüni büyük ölçüde azalttı. Ancak bazı kafe ve çay ocakları, sobalarını kurarak bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Kış aylarında kurulan sobalar, sadece nostaljik görüntüler oluşturmakla kalmıyor; geçmişin sıcaklığını günümüze taşıyarak Erzincanlılar için sobada pişen kaşarlı patatesi sohbetin, paylaşımın ve samimiyetin simgesi haline getiriyor.

