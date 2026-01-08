Trump'tan Minneapolis'te ICE Ajanının Kadını Vurması Hakkında Açıklama

Trump, Minneapolis'te ICE ajanının bir kadını vurarak öldürmesiyle ilgili 'radikal sol' suçlamasında bulundu; soruşturma sürüyor, yaralı ajan hastanede.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 01:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 01:28
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da görevli ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının bir kadını vurarak öldürmesi olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump'ın değerlendirmesi

Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, olayın videosunu izlediğini belirterek yaşananları "Çok korkunç" olarak niteledi. Görüntülerde bağırdığı duyulan kadını "profesyonel bir provokatör" olarak tanımlayan Trump, aracı süren kadının görevlilere itaatsizlik ederek düzeni bozduğunu, ardından aracını hızlı, kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdüğünü savundu. Trump, görevlinin kendini savunmak için ateş etmiş gibi göründüğünü ifade etti.

Soruşturma ve sağlık durumu

Trump, olayda yaralanan ICE memurunun hastanede tedavisinin sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Açıklamasında, "Bu olayların yaşanmasının nedeni, radikal solun her gün kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarımızı tehdit etmesi, onlara saldırması ve onları hedef almasıdır" ifadelerini kullanarak kolluk kuvvetlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Olayın detayları

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları, Minnesota'nın Minneapolis kentinde bir kadına silah kullanmıştı. Ajanın "aracından in" emrine uymayarak aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

